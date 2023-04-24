Магнитогорец похитил пожертвования горожан для лечения больных детей

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали злоумышленника, похитившего пожертвования горожан для лечения больных детей. Он украл ящик с деньгами, который был установлен в аптеке.

О происшествии в дежурную часть полиции сообщила фармацевт аптеки.

«Оперативники уголовного розыска опросили работника аптеки, получили детальное описание одежды и примет внешности злоумышленника. Работая над раскрытием преступления, полицейские проделали большой объем комплексной работы для установления личности подозреваемого и его места нахождения», - рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.