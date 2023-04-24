24.04.2023
Магнитогорец похитил пожертвования горожан для лечения больных детей
24.04.2023
ММК принимает участие в форуме «Иннопром-2023» в Ташкенте
24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
24.04.2023
В Челябинске высаживают липы, рябины и сосны
24.04.2023
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
24.04.2023
В Челябинске организуют 14 сезонных маршрутов для садоводов
Магнитогорец похитил пожертвования горожан для лечения больных детей
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023