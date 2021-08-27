Магнитогорец поверил мнимому полицейскому и помог аферистам оформить на себя кредит

В Магнитогорске (Челябинская область) мошенники разыграли целый спектакль перед потерпевшим. Он поверил звонку якобы полицейского, сообщил ему все свои данные, благодаря чему на него аферисты оформили кредит.

Как рассказали в полиции Магнитогорска, в этой схеме первая роль была отведена мнимому работнику банка, который рассказал о сомнительных операциях с банковским счетом. Для убедительности второй участник представился сотрудником силовых структур и подтвердил, что необходимо сообщить всю информацию, поступающую в смс-сообщениях. После того, как потерпевшему перезвонили вновь, он продиктовал всю информацию, в результате чего мошенники оформили на него кредит и перевели на собственные счета почти 104000 рублей.

В Челябинской области телефонные мошенники давно представляются не только сотрудниками банков. Они называют себя участковыми и следователями, высылают липовые повестки, подкрепляя ложную информацию фотографиями фальшивых удостоверений.

Тем самым лжеследователи стараются вовлечь жертву в «расследование преступлений».

Напомним, настоящие следователи и участковые не будут вам высылать информацию о вызове на допрос с помощью мессенджеров и смс, это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

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Полицейские напоминают, что ни при каких обстоятельствах не следует сообщать по телефону данные своих банковских счетов и карт, ПИН-коды, СМС-коды - такую информацию запрашивают только мошенники. Также не следует оформлять кредиты или осуществлять переводы денежных средств на сторонние счета по указанию незнакомцев.