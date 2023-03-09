Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчину будут судить за убийство дочери, которая забросила своих детей и много пила.

По версии следствия, между обвиняемым и его дочерью, находившимися в квартире в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой отец нанес дочери несколько ударов руками, а затем - ножевые ранения в грудь и живот. Пострадавшая умерла в больнице.

«Обвиняемый рассказал, что проживал с женой, дочерью и двумя внучками. Дочь вела аморальный образ жизни, воспитанием малолетних дочерей не занималась, не работала, детские пособия являлись для нее источником дохода, злоупотребляла спиртным – уходила в запои на несколько месяцев. Фактически внучки находились на его иждивении», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Опеку над старшей девочкой установил ее родной отец, над младшей - бабушка ребенка (супруга обвиняемого).

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска.