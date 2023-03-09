09.03.2023
Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои
09.03.2023
В Челябинске передано в суд дело гендиректора ЗАО «Медсервис-регион»
09.03.2023
Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»
09.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)
09.03.2023
В Варненском районе вспомнили создателя мокшанского букваря Федора Завалишина
09.03.2023
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои
03.03.2023
Завершено расследование убийства 30-летней давности
21.02.2023
Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки
15.02.2023
Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале
26.01.2023
Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023