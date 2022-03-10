Магнитогорец устроил гонки с полицией на угнанном авто и попал в ДТП

В Магнитогорске (Челябинская область) инспекторы ГИБДД задержали водителя, который угнал машину. Он попал в ДТП при попытке скрыться от стражей порядка.

В Правобережном районе сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Магнитогорску решили остановить автомобиль ВАЗ -2110. Водитель машины требование инспекторов проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. При этом он постоянно нарушал правила дорожного движения.

«В районе дома № 17 по проспекту Карла Маркса в Ленинском районе водитель автомобиля, проигнорировав сигналы светофора на регулируемом перекрестке, совершил столкновение с машиной «Киа Рио», после чего был задержан сотрудниками ДПС», - сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина не смог предоставить документы на транспортное средство. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ключи от автомобиля были похищены им у знакомого. Полицейские нашли законного владельца транспортного средства и сообщили ему об угоне. Помимо этого, сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель управлял автомобилем будучи лишенным права управления и с признаками опьянения.

В отношении магнитогорца составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. В частности, за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления. Мировым судьей вынесено постановление о назначении ему обязательных работ на срок 100 часов.

Также в отношении мужчины составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за управление автомобилем без документов на право управления, за управление без полиса ОСАГО, и еще двенадцать протоколов за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».