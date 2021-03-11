Магнитогорец выманил у троих людей деньги, представившись родственником

В Магнитогорске (Челябинская область) ушло в суд уголовное дело о 30-летнем мужчине, который звонил случайным людям, представлялся их родственником и просил перевести ему деньги. На его уловку попались трое потерпевших.
«Следствием установлено, что обвиняемый путем случайного набора номеров звонил гражданам, представляясь родственником либо знакомым, и сообщал ложную информацию, что попал в беду и ему нужны денежные средства», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Потом он имитировал голос другого человека - сотрудника правоохранительных органов. Он говорил, что для решения вопроса нужно перевести деньги на банковскую карту.
На удочку мошенника попались три человека. В общей сложности ему перевели 13 тысяч 800 рублей.
«Он покушался на хищение денежных средств со счетов еще пятерых потерпевших», - добавила Мамаева.
Мужчине вменяют мошенничество и покушение на мошенничество (чч. 1,2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 чч. 1,2 ст. 159 УК РФ).
Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский суд Магнитогорска.