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Магнитогорец выманил у троих людей деньги, представившись родственником

В Магнитогорске (Челябинская область) ушло в суд уголовное дело о 30-летнем мужчине, который звонил случайным людям, представлялся их родственником и просил перевести ему деньги. На его уловку попались трое потерпевших.

«Следствием установлено, что обвиняемый путем случайного набора номеров звонил гражданам, представляясь родственником либо знакомым, и сообщал ложную информацию, что попал в беду и ему нужны денежные средства», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Потом он имитировал голос другого человека - сотрудника правоохранительных органов. Он говорил, что для решения вопроса нужно перевести деньги на банковскую карту.

На удочку мошенника попались три человека. В общей сложности ему перевели 13 тысяч 800 рублей.

«Он покушался на хищение денежных средств со счетов еще пятерых потерпевших», - добавила Мамаева.

Мужчине вменяют мошенничество и покушение на мошенничество (чч. 1,2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 чч. 1,2 ст. 159 УК РФ).

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский суд Магнитогорска.