08.11.2022
В Ашинском районе иномарка залетела под фуру
08.11.2022
Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши
08.11.2022
Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму
08.11.2022
За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое
08.11.2022
Челябинские студенты стали участниками научной экспедиции в Балтийском море
08.11.2022
В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка
Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022