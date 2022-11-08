Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму

По иску прокурора Агаповского района (Челябинская область) ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» возместило моральный вред работнику, получившему тяжелую травму на производстве.

Несчастный случай произошел в мае 20022 года в бройлерном цехе предприятия при отлове птицы. Левая нога работника попала в приямок шнекового транспортера для удаления помета. Мужчине отрезало стопу и также у него медики диагностировали открытый перелом голени.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства участки и зоны, где работодателем по результатам проведенной им оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность травмирования работников, не были обозначены сигнальной разметкой или знаками безопасности с учетом государственных требований охраны труда; организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между рабочими местами не обеспечивали безопасное передвижение работников, безопасные действия с сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами при соблюдении государственных требований охраны труда», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Определением суда утверждено мировое соглашение, заключенное между работником и ООО «МПК», в соответствии с которым предприятие выплатило компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.