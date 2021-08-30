Мак-2021: правоохранители Челябинской области собрали богатый «урожай» наркотиков

В Челябинской области менее чем за полмесяца выявлено и уничтожено 327 очагов дикорастущих наркокультур. Из незаконного оборота изъято почти десять с половиной килограммов наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 183 человека, к административной – 82.

Таковы итоги второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», организованной региональным полицейским главком во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами Южного Урала.

Операция «Мак» проводилась на территории региона с 16 августа с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

В рамках операции при выявлении очагов произрастания дикорастущих наркосодеражщих растений, незаконных посевов мака и конопли, сотрудниками полиции выносились предписания об их уничтожении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, за указанный период выявлено 78 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 53, предусмотренных статьей 228 УК РФ, 19 – статьей 228.1 УК РФ, три - 231 УК РФ и три –232 УК РФ.

В областном центре челябинскими полицейскими выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Составлено 56 административных протоколов по статьям 6.8 и 6.9 КоАП РФ.