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Мальчика из Златоуста, который сбежал из дома, поместили в приют

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Мальчика из Златоуста, который сбежал из дома, поместили в приют

В Златоусте (Челябинская область) два дня искали пропавшего девятилетнего мальчика. Он не вернулся домой 18-го января.

Как выяснялось, ребенок постоянно убегает из дома. Сейчас будет решаться вопрос о помещении мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время он находится в приюте.

Заявка на поиск девятилетнего школьника поступила в отряд «Лиза Алерт» 19 января. Было известно, что накануне, около половины третьего дня, он отправился домой после уроков, но пришедшая в пять вечера с работы мама его не застала. Сначала она сама пыталась искать сына, потом обратилась в полицию.

«Мальчик был найден. Каких либо-противоправных действий в отношении него не совершалось», - сообщили в региональном полицейском главке.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников в силовых структурах, мальчика полицейские нашли в подъезде одного из жилых домов. Беглец состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.