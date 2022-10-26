Медработник из Троицка хотела продать квартиру и лишилась более миллиона рублей

Жительница Троицка (Челябинская область) после общения по телефону с клиентом, желающим купить ее квартиру, лишилась более миллиона рублей.

52-летняя женщина-медработник из Троицка разместила в сети Интернет объявление о продаже квартиры. Ей позвонила женщина, которая сообщила о том, что хочет купить ее жилплощадь, но в настоящее время она находится в командировке и не может совершить сделку. А в доказательство серьезности своих намерений покупатель предложила перевести на счет собеседнице 50 тысяч рублей за удаление с сайта объявления о продаже. Затем она попросила дальше вести телефонный разговор с ее «братом», который будет помогать в приобретении квартиры.

«Мужчина сразу перешел к финансовому вопросу и попросил собеседницу назвать данные банковской карточки – он пояснил, что это необходимо для денежного перевода. Введя женщину в заблуждение, мошенник также узнал коды, поступившие в СМС-сообщении. Во время разговора троичанке стали поступать на телефон уведомления из банка о списании денег. Однако опытный собеседник убедил женщину, что на самом деле ей приходят электронные извещения о зачислении на ее счет оговоренной предоплаты. Потерпевшая поверила злоумышленнику, не проверив состояние своего счета», - сообщили в региональном полицейском главке.

На следующий день мошенник снова связался с троичанкой и рассказал другую выдуманную историю: он сообщил, что произошла некая банковская ошибка. Чтобы ее поправить, необходимо снять всю имеющуюся наличность, а это – более миллиона рублей, и переправить на указанный им счет. При этом мужчина заверил, что в течение четырех часов деньги будут ей возвращены.

И жительнциа Троицка снова поверила аферисту. Получить наличными в банковских отделениях Троицка такую сумму невозможно, поэтому женщина поехала в областной центр. В Челябинских отделениях различных банков женщина дважды сняла со счета сбережения – 500 тысяч и более 560 тысяч рублей. А также обналичила почти 48 тысяч рублей с кредитной карты. Все эти деньги медработник перевела на продиктованные мошенниками счета, сделав более тридцати переводов через терминалы. В общей сложности женщина лишилась более миллиона 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев критически относиться к информации, получаемой от незнакомцев по телефону. Не переводите деньги на незнакомые счета. Если вам сообщают о подозрительной активности на вашем счете или поступают предложения обеспечить сохранность денег, переведя их на «безопасный счет», знайте, вы имеете дело с мошенниками. Прервите разговор и обратитесь в полицию.