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26.10.2022 14:43

Медработник из Троицка хотела продать квартиру и лишилась более миллиона рублей

Жительница Троицка (Челябинская область) после общения по телефону с клиентом, желающим купить ее квартиру, лишилась более миллиона рублей.

52-летняя женщина-медработник из Троицка разместила в сети Интернет объявление о продаже квартиры. Ей позвонила женщина, которая сообщила о том, что хочет купить ее жилплощадь, но в настоящее время она находится в командировке и не может совершить сделку. А в доказательство серьезности своих намерений покупатель предложила перевести на счет собеседнице 50 тысяч рублей за удаление с сайта объявления о продаже. Затем она попросила дальше вести телефонный разговор с ее «братом», который будет помогать в приобретении квартиры.

«Мужчина сразу перешел к финансовому вопросу и попросил собеседницу назвать данные банковской карточки – он пояснил, что это необходимо для денежного перевода. Введя женщину в заблуждение, мошенник также узнал коды, поступившие в СМС-сообщении. Во время разговора троичанке стали поступать на телефон уведомления из банка о списании денег. Однако опытный собеседник убедил женщину, что на самом деле ей приходят электронные извещения о зачислении на ее счет оговоренной предоплаты. Потерпевшая поверила злоумышленнику, не проверив состояние своего счета», - сообщили в региональном полицейском главке.

На следующий день мошенник снова связался с троичанкой и рассказал другую выдуманную историю: он сообщил, что произошла некая банковская ошибка. Чтобы ее поправить, необходимо снять всю имеющуюся наличность, а это – более миллиона рублей, и переправить на указанный им счет. При этом мужчина заверил, что в течение четырех часов деньги будут ей возвращены.

И жительнциа Троицка снова поверила аферисту. Получить наличными в банковских отделениях Троицка такую сумму невозможно, поэтому женщина поехала в областной центр. В Челябинских отделениях различных банков женщина дважды сняла со счета сбережения – 500 тысяч и более 560 тысяч рублей. А также обналичила почти 48 тысяч рублей с кредитной карты. Все эти деньги медработник перевела на продиктованные мошенниками счета, сделав более тридцати переводов через терминалы. В общей сложности женщина лишилась более миллиона 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев критически относиться к информации, получаемой от незнакомцев по телефону. Не переводите деньги на незнакомые счета. Если вам сообщают о подозрительной активности на вашем счете или поступают предложения обеспечить сохранность денег, переведя их на «безопасный счет», знайте, вы имеете дело с мошенниками. Прервите разговор и обратитесь в полицию.

 

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24.10.2022 14:55

Музыка в интернете - безграничные возможности для прослушивания

24.10.2022 14:47

УКВЗ поставит 74 новых трамвая для Челябинска в 2023 году

24.10.2022 14:43

Трамвайное движение по челябинской улице Рождественского полностью восстановлено

24.10.2022 14:30

Конкурс «ZOV».«Под честью своего мундира Вы бережёте честь и целостность Руси»!

24.10.2022 14:17

В Магнитогорске собаки провалились в открытый колодец

24.10.2022 14:03

В Челябинской области продолжается отправка мобилизованных в полевой лагерь Чебаркуля

24.10.2022 13:27

На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам

24.10.2022 13:11

Экс-директор комитета по строительству Миасса выслушал приговор

24.10.2022 13:06

Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, из-за которой погиб подросток

24.10.2022 12:42

СК рассматривает две основные версия крушения Су-30 в Иркутске

24.10.2022 12:39

Челябинский детский поэт написала взрослое стихотворение

24.10.2022 12:32

Челябинский астрофизик Сергей Замоздра - о предстоящем затмении

24.10.2022 12:18

Челябинцы ругают вандалов за нападение на новую остановку на площади Революции