Мэра Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки, отпустили под подписку о невыезде

Чебаркульский городской суд изменил меру пресечения мэру Сергею Ковригину, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть вторая статьи 285 УК РФ), превышении должностных полномочий (часть вторая статьи 286 УК РФ) и получении взятки (часть четвертая статьи 290 УК РФ).

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» помощник председателя Чебаркульского городского суда Лия Политова, мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Ковригина изменена на подписку о невыезд и надлежащем поведении.

Как сообщало ранее агентство, в 2016-м году Сергей Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52-х тысяч рублей от представителя коммерческой организации (директора ООО «Чебаркульгорводоканал» Евгения Бородулина) за незаконную передачу объектов муниципальной собственности - сетей водоснабжения и водоотведения.

Взяткой неимущественного характера следователи СКР назвали статьи, которые журналист Любовь Рудометова писала о главе Чебаркуля и администрации города и выкладывала в Интернете. Договор с ней был заключен не в рамках действующего федерального законодательства. Рудометова была трудоустроена в МУП «Теплоком», где числилась рядовым сотрудником с минимальной заработной платой. Потом ее уволили из данного МУПа, а договор был заключен с ООО «ЧПВ», которое оплачивало информационные услуги, по-прежнему оказываемые журналистом.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области.