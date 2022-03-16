Михаил Скоков инициировал проверку, чтобы разобраться, кто прав – бабушка или внучка

В Челябинске бабушка обвинила свою внучку, сотрудницу полиции, в незаконном присвоении квартиры. 85-летняя женщина утверждала, что ее якобы после присвоения квартиры отправили в психиатрическую больницу. В связи с этим начальник ГУВД по Челябинской области Михаил Скоков инициировал проверку обстоятельств дела.

Как сообщили в региональном полицейском главке, Михаил Скоков взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю Управления МВД России по городу Челябинску полковнику полиции Сергею Миронову вникнуть в сложившуюся ситуацию и подробно разобраться в обстоятельствах конфликта.

«При этом Михаил Скоков акцентировал особое внимание на том, что сотрудник полиции должен обладать высокими морально-нравственными качествами и соблюдать этические нормы и правила как в служебной деятельности, так и в быту.

По фактам, изложенным в публикациях в СМИ, назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудника органов внутренних дел. При выявлении фактов нарушения норм законодательства или установления случаев неподобающего поведения в быту к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия», - сообщили в региональном полицейском главке.

В ходе служебной проверки запланированы встречи с бабушкой сотрудника полиции, соседями и с иными лицами, знающими обстоятельства дела.

В пресс-службе ведомства также добавили, что с внучкой-полицейской уже проведена беседа, в которой указано на недопустимость нарушения законодательства Российской Федерации и рекомендовано придерживаться в быту общепринятых норм морали.