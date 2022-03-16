16.03.2022
ТПП России высоко оценила достижения ММК в сфере развития промышленного туризма
16.03.2022
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях
16.03.2022
Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
Михаил Скоков инициировал проверку, чтобы разобраться, кто прав – бабушка или внучка
02.03.2022
Скоков познакомил полицейских Магнитогорска с новым начальником
01.03.2022
Скоков назначил врио руководителя полиции Миасса
25.02.2022
Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области
17.02.2022
В челябинском Миндортрансе объяснили задержку с решением «бордюрного» вопроса
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022