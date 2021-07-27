27.07.2021
Власти Советского района рассказали о сложностях при благоустройстве пешеходной зоны вдоль горсада имени Пушкина
27.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
27.07.2021
Руководителем УФАС по Саратовской области назначили челябинку Елену Рысеву
27.07.2021
Мнимого полицейского из Сосновского района оставили на свободе
27.07.2021
Челябинца будут судить за слежку за подругой
27.07.2021
Бывший директор «Речелстроя» и его подельник отправились в колонию
Мнимого полицейского из Сосновского района оставили на свободе
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021