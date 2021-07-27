Мнимого полицейского из Сосновского района оставили на свободе

Житель Сосновского района (Челябинская область) осужден за хищение денег людей, которым было необходимо оформить документы для получения водительского удостоверения. Он представлялся им сотрудником полиции.

Установлено, что подсудимый с целью хищения денежных средств граждан под предлогом оказания помощи в оформлении документов, необходимых для получения водительского удостоверения, разместил свою анкету на сайте знакомств, где познакомился с тремя потерпевшими, которым представился сотрудником ГИБДД.

«В период с августа 2020 года по февраль 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства свыше 75 тысяч рублей, которые потерпевшие переводили ему для оказания услуг на банковскую карту», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.