Молодая семья из Коркино после ЧП в квартире осталась без газа и не может вернуться домой

Молодая семья из города Коркино (Челябинская область) после ЧП в квартире, случившегося в минувший четверг, 17-го сентября, уже неделю скитается по родственникам и не может вернуться домой, потому что там нет газа: специалисты отключили колонку и плиту, так что ни искупаться, ни приготовить еду коркинцы не могут.

О случившемся неделю назад агентству «Урал-пресс-информ» рассказала мама главы семейства Марина Зарыпова. По ее словам, вечером того дня ее сыну Александру стало плохо во время ужина.

«Саша говорит: «Сижу, ем, стало потряхивать, сердце начало заходиться». Сын не придал участившемуся сердцебиению особого значения, продолжил ужинать. И тут он услышал крик из ванной жены Вики: «Лизе плохо!». Лиза - это их маленькая дочка, ей в январе будет четыре года. Оказалась, когда Вика Лизу помыла и стала вытирать полотенцем, девочка обмякла в ее руках. Сын залетел в ванную, схватил дочку. Потом мне рассказал, что в тот момент у самого ноги стали подкашиваться. Выбежали на улицу. Живут они на втором этаже. По пути стучались в соседские двери», - вспоминает Марина Николаевна.

По ее словам, Лиза тогда сказала, что пахнет газом. Запах почувствовала и Виктория Зарыпова, которая, положив дочку на столик во дворе, стала делать малышке искусственное дыхание – та, скорее всего, потеряла сознание: ни на что не реагировала. К слову, сама Вика тоже чувствовала недомогание - свекровь вспоминает, что невестка жаловалась на головокружение.

Когда после звонка сына Марина Зарыпова приехала на Ленина, 19-А, где живет Александр с семьей (их квартира в пятиэтажке - №24), там уже была полиция. Молодые вызвали и скорую. Пока ждали врачей, их приютили соседи. Александр зашел домой, открыл настежь окна, вытащил из колонки батарейки – на всякий случай.

В приемном покое коркинской больницы пострадавшим сказали (на тот момент семейство Зарыповых уже чувствовало себя более-менее нормально), что симптомы могут проявиться через несколько часов.

«Сын ел на ужин картошку с грибами. Жена тоже ела, дочка нет. Все уцепились за то, что это пищевое отравление. Правда, в больнице написали, что имеет место отравление бытовым газом. Однако сделали и приписку: ели грибы», - рассказывает Марина Зарыпова.

Женщина не верит, что дело в грибах, тем более другие родственники их тоже ели – те же, что из леса привез Александр. Грибов он набрал много – со всеми поделился. Да и дочка к грибам не притрагивалась, а вот запах газа почувствовала.

В результате Вику и Лизу доставили в детскую больницу, где они провели ночь (к слову, когда девочке дали попить воды, у нее началась сильная рвота). Дольше в медучреждении они не остались, так как там было очень холодно. В пятницу Александр забрал жену и дочь из больницы.

Виктория отправилась домой, чтобы сделать уборку – после пребывания в квартире сотрудников полиции, МЧС, газовиков там было сильно натоптано. И! Девушке опять стало плохо. Ее муж опять вызвал газовую службу. Специалисты снова приехали, прошли с дозиметром по всему стояку, по всем этажам и ничего не обнаружили.

«А наши СМИ уже наутро написали, что семья благополучно возвратилась домой, все у них хорошо. А они до сих пор не живут дома! Газ им перекрыли. Кстати, когда проверяли вытяжку на кухне, там лист прямо прилипал. А в ванную поднесли зажигалку с огоньком, а пламя даже не колышется. В ванной вытяжка забита. А вообще газом в квартире не пахнет. Дальше началось самое интересное. После того как ребятам отрезали газ (с нашего согласия - бумаги подписали) и ни колонка, ни плита теперь не работают, от Сашиной семьи стали требовать проект квартиры с указанием расположения вентиляционных каналов и дымохода, и проект на установку газового оборудования. Я говорю сыну: «Почему вы должны делать этот проект?!», - возмущается Марина Николаевна.

Жительница Коркино отмечает, что молодая семья где только ни была. И везде «отфутболивают». Ответов на вопросы не дают. Газовики отказываются подключать колонку, требуют проект, а информации, на основании которой его делать, опять же никто не предоставляет: ее нет ни у газовой службы, ни у коммунальщиков (дом обслуживает управляющая компания «Комфорт»). Получается замкнутый круг. Мытарства семьи Зарыповых продолжаются уже неделю, и где выход – они не знают.

К слову, специалисты, проверявшие квартиру, заявили, что плохо в стенах родного жилища всем троим стало якобы из-за бытовой химии в ванной. С этим предположением Марина Николаевна категорически не согласна. Ее сын с женой живут в этой квартире уже пять лет, здесь растет их дочь, которой зимой будет уже четыре года.

«Мы в этой ванной Лизу грудную купали, и ничего не было. Что изменилось сейчас?! - задается вполне резонным вопросом Марина Зарыпова, тем более что ее сыну стало плохо на кухне (как же сильно должна пахнуть бытовая химия…), и продолжает свой невеселый рассказ: - Проект просил и горгаз, и служба, отвечающая за вытяжки, нужен он и в БТИ… Только вот где взять информацию, если ее не предоставляют, и почему этот проект должна делать семья моего сына?! Ладно, на свою квартиру… Это еще можно понять…. Что касается причины, по которой им стало плохо в прошлый четверг… Мы уже голову сломали, чего только ни передумали… И про ртуть мысль пришла - ее отмели: градусник у ребят электрический, и про то, что кто-то из соседей травил насекомых и до их квартиры дошло… Но ведь в ванной забита вытяжка…».

По словам Марины Николаевны, несколько лет назад Александр вызывал газовиков из-за проблем с колонкой. Тогда они приходили, проводили работы, колонку отключали, потом снова пришли и подключили обратно, только вот это нигде не зафиксировано - бумаг нет, акты не подписаны. Кстати, на днях к самой Марине Зарыповой приходили представители газовой службы – плановый осмотр. Наученная горьким опытом, женщина попросила оставить ей письменное подтверждение, что осмотр был и у нее все в порядке, но, увы: записи, оказывается, делают только в специальных книжечках. После визита газовиков сходила и купила на всех.

«Моего сына хотят оштрафовать за то, что он сам подключил колонку. И вообще им предлагают установить водонагреватель. А почему они должны так жить? У всех колонки, а у них не будет?! Водонагреватель – это только посуду помыть, горячей воды всей семье хватать не будет, чтобы нормально жить», - уверена горожанка.

Марина Зарыпова рассказала также, что вчера, 23-го сентября, ее сватью – маму Виктории – довели до слез. Везде отказы, никаких объяснений не дают. Говорят, что плиту подключат, а колонку нет; пояснять, почему - отказываются. Утверждают, что ничего семья Зарыповых не добьется: пусть хоть в прокуратуру идет.

Технические характеристики жилого помещения, акт обследования дымовых и вентиляционных каналов - то, что нужно Зарыповым, - ничего не дают.

«Мы уже сказали, что сделаем проект, а на это слышим: ну и что, все равно никаких сведений не дадим… Сказали, что тот, кто будет делать проект, пусть сам запрашивает необходимые для этого документы, а нам ничего не предоставят. Причину, по которой отказывают, не называют. Думаю, раз случилась такая беда, ответственность на себя брать не хотят, не хотят устранять проблему, ничего не хотят абсолютно! В горгазе разговаривают с нами только в коридоре – масочный режим. А ведь если есть какие-то нарушения, мы не отказываемся их устранять. Дайте предписание - мы выполним. Если проблема в колонке – купим новую… Но нет, нам предлагают поставить титан», - сетует Марина Николаевна.

Не сумев найти ответы у коммунальщиков и газовиков, жительница Коркино вчера обратилась в городскую администрацию, где ей обещали оказать помощь. Специалист, отвечающий за ЖКХ, выслушал рассказ Марины Зарыповой и заверил, что обязательно разберется, что к чему: история его заинтересовала, он хочет выяснить, почему семье нельзя пользоваться газовой колонкой, а также все остальные моменты.

В мэрии Марине Николаевне посоветовали официально, в письменном виде запросить документацию у директора УК «Комфорт» Марины Щенниковой, только вот горожанка думает, что с ответами коммунальщики могут тянуть, а ее сын с женой и дочкой тем временем будут продолжать скитаться по родственникам, не имея возможность вернуться в родные стены.

Корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» также пока не удалось разобраться в этой запутанной, очень странной истории. Комментарии никто давать не захотел.

В УК «Комфорт» ответили, что нужно писать официальный запрос на имя Марины Щенниковой, которая сейчас находится на больничном. В управляющей компании сказали, что им запрещено разглашать какую-либо информацию по телефону и что, несмотря на отсутствие на рабочем месте руководителя, необходимые сведения все равно будут предоставлены.

Газовики также от разговора отказались, комментировать ситуацию не захотели - категорически. Сказали писать официальный запрос.