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Мошенник из Коркино развёл пенсионерку на деньги, прикинувшись ее племянницей

В Коркино (Челябинская область) задержан аферист, который «откатал» на доверчивых горожанах стандартную схему мошенничеств: «Ваш родственник попал в беду».

При этом у него оказались неплохие актерские данные. Мужчина звонил по телефону своим жертвам, меняя тембр голоса, и представляясь их родственницей.

Обратившись в полицию Коркино, 73-летняя местная жительница рассказала, что ей позвонила девушка, представившаяся ее племянницей. Звонившая плакала и говорила о том, что она попала в трудную жизненную ситуацию и что для решения ее проблем ей необходима крупная сумма.

Затем трубку взял мужчина, который сообщил, что к окну дома подойдет человек, которому пенсионерка должна будет передать все имеющиеся у нее денежные средства в черном пакете, выбросив на улицу.

Опасаясь за родственницу, потерпевшая собрала накопления в размере 200 тысяч рублей и послушно выполнила инструкции неизвестных лиц.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый местный житель. Подозреваемый менял тембр голоса и представлялся пострадавшим их родственницей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Аналогичный случай произошел в Коркино в прошлом году. Мошенники, выдавая себя за «жертву» и сговорчивого «следователя», ловко «разводили» на деньги пенсионеров. Один из мужчин ближе к ночи звонил потенциальной жертве, представлялся внуком или сыном и жалостливым голосом говорил, что насмерть сбил человека. После этого в игру вступал добрый и сговорчивый «следователь», который заявлял, что, используя свои связи в правоохранительных органах, он поможет «замять» дело. Жертвы мошенников также сами выбрасывали свертки с деньгами с балкона.

В Златоусте пенсионерка также сбрасывала с балкона аферистам свертки с деньгами. Она поверила мошенникам, которые сообщили, что ее дочь совершила смертельное ДТП. Пенсионерка поверила в эту историю и в половине пятого утра рассталась с 93-мя тысячами рублей.

Южноуральцам следует помнить элементарные правила личной безопасности. Не следует отдавать деньги незнакомым людям, если они звонят от имени сына, внука или другого родственника и просят деньги для решения различных проблем. В таких случаях необходимо дозвониться до человека, от лица которого вам позвонили, чтобы перепроверить информацию.

Мошенники используют психологическое давление, однако не следует поддаваться панике.

Если вы стали жертвами подобных преступлений, нужно сразу обратиться в полицию.