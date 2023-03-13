13.03.2023
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
13.03.2023
В медсанчасти ММК открыли кардиоаритмологический центр и обновили регистратуру поликлиники
13.03.2023
Мошенник обманул юного жителя Златоуста
13.03.2023
Челябинск готовится к весенним субботникам
13.03.2023
Ирина Гехт и Наталья Баскова подписали договор о сотрудничестве
13.03.2023
Челябинцы увидят «Русский костюм от-кутюр», мультимедийно
Мошенник обманул юного жителя Златоуста
15.02.2023
Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране
15.12.2022
Миасец хотел воспользоваться услугами девочки по вызову и стал жертвой вымогателей
11.10.2022
Миасец под предлогом оказания юридической помощи обманывал горожан
15.08.2018
В Челябинске задержан первый вице-президент федерации кикбоксинга России Касымов
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023