Мошенник обманул юного жителя Златоуста

Юный житель Златоуста (Челябинская область) в тайне от мамы перевел деньги мошеннику с ее банковской карты. 11-летний ребенок поверил в свой выигрыш в компьютерной игре.

Аферист связался с ребенком с помощью мессенджера и представился блогером. Он сказал мальчику, что тот выиграл уникальный приз, но для его получения необходимо провести оплату.

«Псевдоблогер велел ребенку воспользоваться мобильным банковским приложением, установленным на телефоне мамы. Под диктовку злоумышленника юный златоустовец переслал незнакомцу информацию о состоянии счета, а также произвел смену пароля. Узнав, какие в семье имеются сбережения, мошенник сообщил номер банковской карты, куда нужно было перевести деньги», - сообщили в региональном полицейском главке.

Мальчик перевел мошеннику 75 тысяч рублей. Пропажу денег мама ребенка обнаружила утром, когда не смогла войти в банковское приложение, удивившись смене пароля. В случившемся ребенок признался маме. Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции.

Сотрудники полиции призывают взрослых владельцев телефонов быть более бдительными и внимательными. Не оставляйте без присмотра гаджеты в местах, доступных всем, в том числе детям. Примите меры по исключению возможности доступа других лиц к вашим банковским мобильным приложениям. Проведите беседы со своими детьми, предупредите их о мошенниках, использующих мобильную и интернет-связь для хищения денег.