МУП «ПОВВ» продолжает устранять повреждение водопровода в Металлургическом районе

В Металлургическом районе Челябинска специалисты МУП «ПОВВ» сегодня, 24-го августа, продолжают устранять повреждение водопровода на Богдана Хмельницкого.

Отметим, накануне вечером, 23-го августа, в связи с выявленным повреждением объекта было временно ограничено движение транспорта в районе дома №8 по вышеназванной улице. На месте работала аварийно-восстановительная бригада МУП «ПОВВ».

Кроме того, была временно ограничена подача воды в данный дом. Для жителей организовали подвоз питьевой воды.

В пресс-службе администрации Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что в настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме. Жильцы дома №8 по улице Богдана Хмельницкого пока все еще остаются без воды, подвоз которой продолжается.

«Ведутся работы по замене ввода водопровода», - отметили в пресс-службе мэрии.