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Народный мститель?

Мужчина протаранил администрацию Коркино

Происшествия
Сегодня, 11:19
Автор: 
Евгения Александрова

В Коркино (Челябинская область) сегодня ночью, восьмого апреля, произошел наезд на городскую администрацию.

В половину первого ночи автомобиль ВАЗ-2110 въехал в крыльцо здания коркинской мэрии.

О происшествии на пульт дежурной охраны сообщил сторож администрации. На место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

Они обнаружили открытый автомобиль, внутри которого никого не было. Проверили близлежащую территорию и также никого не нашли. В салоне брошенной машины сильно пахло алкоголем, из чего можно сделать вывод, что водитель был пьян.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в коркинском отделе полиции, владелец автомобиля установлен - его "пробили" по базе. По адресу, где прописан хозяин машины, стражам порядка дверь не открыли. Ведутся розыскные мероприятия.

По словам заместителя начальника Коркинского отдела полиции Руслана Нуриева, пока нет никаких оснований говорить о том, что случившееся является актом мести городским властям, что наезд был не случаен и совершен человеком, сидевшим за рулем "десятки", из личной неприязни. Будет проводиться расследование.

По собственной информации агентства "Урал-пресс-информ", все обстоит по-другому - автомобилист, являющийся жителем Коркино и живущий по соседству с городской администрацией, сделал это специально. Якобы мужчина, набравший много кредитов, не справляется с платежами. Видимо, в своих проблемах он винит коркинских чиновников. В состоянии алкогольного опьянения автомобилист решился на отчаянный шаг.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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