Мужчина, застреливший хаски в Челябинске, владел оружием на законных основаниях
Мужчина, застреливший породистую собаку в Челябинске, владеет оружием на законных основаниях. В ходе последней проверки условий обеспечения хранения оружия и патронов нарушений не выявлено.
Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
Напомним, вчера, 27 июня, в Челябинске на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Оно мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка.
Местная жительница выгуливала там своего питомца. В районе карьера пес нашел в кустах подстреленную утку. Когда он начал с ней играть, появился мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках. Он произвел несколько выстрелов в собаку, от которых та умерла.
Стрелок задержан. С ним сейчас работают следователи.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.