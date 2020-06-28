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Мужчина, застреливший хаски в Челябинске, владел оружием на законных основаниях

Происшествия
Сегодня, 10:51
Автор: 
Инна Шемаева

Мужчина, застреливший породистую собаку в Челябинске, владеет оружием на законных основаниях. В ходе последней проверки условий обеспечения хранения оружия и патронов нарушений не выявлено.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Напомним, вчера, 27 июня, в Челябинске на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Оно мешала ему охотиться. Инцидент произошел в районе Александровского парка.

Местная жительница выгуливала там своего питомца. В районе карьера пес нашел в кустах подстреленную утку. Когда он начал с ней играть, появился мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках. Он произвел несколько выстрелов в собаку, от которых та умерла.

Стрелок задержан. С ним сейчас работают следователи.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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