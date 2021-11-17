На Акакуле рыбак на мотобуксировщике провалил под лед и утонул

Рыбак из Озерска (Челябинская область) утонул на озере Акакуль. Он выехал на водоем, который еще не полностью был покрыт льдом на гусеничном мотобуксировщике известном в народе как «мотособака», и провалился в полынью.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, сделав контрольный круг у берега мужчина направился к середине озера, но буквально через несколько метров попал на участок тонкого льда и провалился.



Вооружившись палкой, на помощь с берега попытался подбежать очевидец происшествия. Однако лед начал хрустеть даже под весом одного человека, а провалившийся рыбак скрылся подо льдом и не подавал признаков жизни.



Прибывшие спасатели из-за тонкого льда к месту трагедии смогли подойти только на лодке. В ходе поисковых работ тело погибшего обнаружили в 200 метрах от берега, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.