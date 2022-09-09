На АЗС в Челябинской области произошло возгорание паров топлива

В селе Полтавка Карталинского района (Челябинская область) произошло возгорание паров топлива на АЗС.

Как отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, причина – нарушение правил пожарной безопасности при производстве огневых (сварочных) работ. К счастью, при происшествии никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 11 квадратных метров, возгорание ликвидировали с помощью одной единицы пожарной техники.

В ГУ МЧС подчеркнули, что АЗС, где случился данный инцидент, – недействующая. Лицо, проводившее срезку, устанавливается.