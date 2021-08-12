На границе с нацпарком «Таганай» горит лес

В Челябинской области на границе с национальным парком «Таганай» горит лес. На место выдвинулись инспекторы службы охраны заповедной территории.

Как отмечают в нацпарке, главная задача – не допустить перекидывание огня на территорию и помочь справиться с ним максимально быстро.

По предварительным данным, ЧП случилось в районе Александровской сопки. Вершина находится в Миасском городском округе.