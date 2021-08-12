12.08.2021
На границе с нацпарком «Таганай» горит лес
12.08.2021
В Челябинске презентуют книгу о южноуральском разведчике Владимире Завершинском
12.08.2021
Жителя Саткинского района, который на глазах дочерей зарезал жену, могут отправить в психбольницу
12.08.2021
На автозаводе «Урал» внедрили современные технологии обучения
12.08.2021
В Златоусте пункт проката пополнился новыми средствами реабилитации инвалидов
12.08.2021
Высокое качество: МегаФон внедрил новый стандарт голосовой связи
На границе с нацпарком «Таганай» горит лес
02.08.2021
В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп
29.07.2021
В нацпарке «Зигальга» заметили полупрозрачную редкую бабочку
28.07.2021
В нацпарке «Таганай» возле «Гремучего ключа» собрали 168 мешков мусора
07.07.2021
Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021