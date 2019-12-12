На М-5 под Челябинском развернуло фуру, движение было временно остановлено

На федеральной трассе М-5 недалеко от Челябинска рано утром развернуло фуру, движение транспорта было остановлено почти на час.

Как сообщили в УралАвтодор, ДТП произошло на 1833 километре трассы М-5 примерно в 6 часов 20 минут водитель грузового автомобиля не справился с управлением, фуру развернуло и ударило об отбойник. Пострадавших нет.

На данном участке движение было ограничено до 7 утра, затем введено реверсивное движение.

В среду, 11 декабря около 9 часов вечера недалеко от этого участка (на 1835 километре) произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций «УралАвтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не создавать препятствий для работающей спецтехники.