На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки

В Челябинской области на трассе М-5 сегодня, 20 февраля, около трех часов дня в ДТП погибла пассажир легкового автомобиля «Лифан» - молодая женщина 1985 года рождения.

Смертельная авария произошла на 1780-м километре трассы Москва-Челябинск на территории Миасса.

Водитель «Лифана», ровесник погибшей, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу (на том участке выезд запрещен), где столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком «ДАФ» с полуприцепом. За рулем тяжелой техники находился водитель 1984 года рождения.

Как сообщает управление ГИБДД по Челябинской области, пассажир легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель «Лифана» был госпитализирован.