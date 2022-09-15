На Меридиане в Челябинске мотоциклист залетел под МАЗ

В Челябинске водитель мотоцикла «Ямаха» залетел под МАЗ. По предварительным данным, лихач вылетел на перекресток в том момент, когда грузовая машина завершала поворот налево.

Авария с участием мотоциклиста произошла сегодня, 15 сентября, на перекрестке автодороги Меридиан с улицей Шота Руставели.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водителю мотоцикла понадобилась медицинская помощь», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Обстоятельства ДТП выясняются, но, как говорят очевидцы, на данном перекрестке при повороте налево есть стрелка. Этот маневр и совершал водитель МАЗа. Для транспорта, который двигается прямо (а именно в таком направлении ехал мотоциклист), горит красный сигнал светофора.

В настоящий момент на данном участке дороги работают два экипажа ДПС для осуществления распорядительно-регулировочных действий с целью избежания заторовых ситуаций.