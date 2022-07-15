На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?

Челябинский опытный механический завод (ООО «ЧОМЗ») задолжал за электроэнергию огромную сумму. На 28 июня 2022 года долг предприятия составил более 156 миллионов рублей. Энергетики выяснили, что сейчас эта сумма может лечь на общественную организацию – федерацию баскетбола.

Как сообщает «АиФ – Челябинск», в качестве владельцев электросетевого хозяйства завода за последние два с половиной года выступали разные юридические лица: ООО «ЧОМЗ», ООО «МУЛЛИТ», а с недавних пор еще и Челябинская областная общественная организация «Федерация баскетбола». Президент федерации – Валерий Сырых, он же один из бывших участников ООО «МУЛЛИТ» и ООО «ЧОМЗ». О новом собственнике электросетей гарантирующему поставщику стало известно только в апреле этого года несмотря на то, что договор купли-продажи между «МУЛЛИТ» и федерацией баскетбола заключен еще в 2021 году. Тогда же, в апреле, представители «МУЛЛИТ» сообщили энергетикам о наличии еще одного договора с федерацией от 2018 года. При этом сам завод в Арбитражном суде ссылался на договор по аренде сетей с ООО «МУЛЛИТ». Получается, одни и те же кабельные линии одновременно находились в аренде у разных организаций. Сейчас в этом вопросе разбирается суд.

По сообщении «АиФ – Челябинск», главный поставщик электрической энергии на Южном Урале – ООО «Уралэнергосбыт» считает, что на федерацию пытаются повесить долги завода за электроэнергию. А если учитывать статус организации, средств для погашения задолженности за поставленную электроэнергию у нее нет. Энергетики уверены, что подобные схемы ухода от долгов не должны остаться безнаказанными. В ближайшее время этим вопросом займутся компетентные органы.