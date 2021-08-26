26.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали эксгибициониста
26.08.2021
В Челябинской области полицейские присоединились к акции «Образование всем детям!»
26.08.2021
ООО «ММК-УГОЛЬ» окончательно перевооружило Центральную обогатительную фабрику
26.08.2021
В Челябинске стартовали дополнительные продажи билетов на контрольные прокаты фигуристов сборной России
26.08.2021
Загородный комплекс «Лесная застава» АО «ЧЦЗ» завершает лето сменой для взрослых
26.08.2021
Власти перестанут учитывать арестованные автомобили россиян при назначении пособий на детей
На озере Большой Бугодак нарушитель, пытаясь скрыться, сбил эколога
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021