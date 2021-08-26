На озере Большой Бугодак нарушитель, пытаясь скрыться, сбил эколога

В Челябинской области нарушитель, пытающийся скрыться, совершил наезд на инспектора ОГУ «ООПТ Челябинской области». Материалы переданы в СК для возбуждения уголовного дела.



Инцидент произошел при проведении планового рейда в охранной зоне памятника природы Челябинской области озера Большой Бугодак. Сотрудник ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» зафиксировал движение транспортного средства в водоохранной зоне.



Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, инспектор экологического надзора попросил водителя заглушить автомобиль и выйти для составления административного протокола, пояснив, что движение и стоянка в водоохранной зоне природного памятника запрещена. Однако нарушитель отказался выполнить законные требования инспектора и попытался скрыться на автомобиле, совершив резкий маневр и наезд на сотрудника ОГУ «Особо охраняемые природные территории». Инспектор смог оперативно передать информацию в МВД, и нарушителя задержали в тот же день. Инспектор отделался ушибами.



В настоящий момент личность нарушителя установлена. Им оказался житель Верхнеуральского района. Все материалы переданы в следственный комитет по Ленинскому району Магнитогорска для возбуждения уголовного дела.