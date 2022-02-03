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Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток
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На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
03.02.2022
Спасенные на границе с Казахстаном обезьяны навсегда останутся в зоопарке Челябинска
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ВТБ предлагает «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников
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В Миассе в аварии пострадали два водителя
На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
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Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022