На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак

В Миассе (Челябинская область) на озере Большой Еланчик во время рыбалки стало плохо 65-летнему рыбаку из Челябинска. Реанимировать его медики не смогли.

Трагедия произошла первого фнвраля.

К упавшему на лед мужчине подоспел на помощь друг, но, ни одна из попыток привести в чувство, не дала результатов.



«Вызванные на место происшествия сотрудники СМП и полиции констатировали смерть пожилого человека. Спасатели миасского отряда областной ПСС при использовании снегохода транспортировали тело погибшего со льда озера к берегу и передали родственникам», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

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