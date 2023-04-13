13.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)
13.04.2023
Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
13.04.2023
В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22
13.04.2023
На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека
13.04.2023
Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей
13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека
В числе жертв - водитель легковушки, его пассажир и двое дорожников
26.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, из них четверо подростков
09.03.2023
В Агаповском районе по факту ДТП, в котором погибли девочка и девушка, возбуждено уголовное дело
28.01.2023
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023