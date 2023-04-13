На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека

В страшном ДТП под Южноуральском в Челябинской области сегодня, 13 апреля, погибли четыре человека. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

По предварительной информации, на автодороге Южноуральск – Магнитогорск водитель «Тойоты» по неустановленным причинам сбил двоих работников дорожной службы, осуществлявших ремонт на обслуживаемом участке проезжей части.

После иномарка совершила столкновение со стоявшим впереди грузовым автомобилем дорожной службы «УАЗ», где находился еще один сотрудник организации.

В результате аварии погибли двое рабочих, водитель и пассажир «Тойоты», сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции.