На Таганае третий день ищут пропавшего туриста из Перми

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) третий день ведутся поиски пропавшего туриста.

Как отмечают в поисково-спасательной службе региона, тревогу поднял сотрудник приюта «Гремучий ключ» - после того, как вечером седьмого марта 21-летний турист, приехавший на Южный Урал из Перми, не вернулся к месту стоянки. Известно, что парень 2001-го года рождения совершал одиночные походы по маршрутам национального парка. Около восьми утра седьмого марта он вышел на очередную прогулку (в неизвестном направлении) и с тех пор к своей палатке не возвращался.

«Сразу же после поступления сообщения и сбора дополнительной информации спасатели Златоустовского отряда приступили к обследованию всех имеющихся маршрутов. В ночь с седьмого на восьмое марта поиск был прекращён лишь на несколько часов. Но уже с раннего утра восьмого марта и по настоящий момент на поисках туриста задействованы все возможные силы и средства: спасатели Златоустовского, Миасского, Мобильного отрядов, сотрудники национального парка и лесничеств, полиции и пожарной охраны. На снегоходах и пешком спасатели и добровольцы ведут обследование всех пеших троп, маршрутов, смотровых площадок, стоянок парка», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Как отмечают в нацпарке «Таганай», сотрудники МЧС, участвующие в поиске молодого человека, осмотрели Откликной гребень, где пропавшего видели другие туристы. Инспекторы службы охраны «Таганая» тем временем исследовали с квадрокоптера Круглицу. Сейчас поиски идут в районе Митькиных скал.