На Таганае вторые сутки ищут двух потерявшихся пенсионеров

В районе Малого Таганая (Челябинская область) вторые сутки идет поисково-спасательная операция. Спасатели ищут двух пожилых человека – 83-летнего мужчину и 74-летнюю женщину, которые пятого июня ушли собирать кислицу и не вернулись.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, местность заблудившиеся знают хорошо, каждый год с самого детства ходят на сбор даров природы, а потому без регистрации на Центральной усадьбе они смело пошли привычным маршрутом. Уже по дороге домой следуя по грунтовой укатанной дороге, видимо из-за сумерек, не могли сориентироваться на местности, и обратились к спасателям.

Пока сохранялась связь, оперативному дежурному удалось опросить пострадавших и получить примерное описание маршрута, направление движения и ориентиры, встречавшиеся на пути. К месту поиска немедленно прибыла дежурная смена на квадроциклах.

Поиск не прекращался всю ночь, были обследованы дороги и тропы на склонах горы Монблан, там, где не проходила внедорожная техника местность обследовали пешим ходом. Поиск ночью результата не дал и сегодня утром к спасателям поисково-спасательной службы Челябинской области присоединились сотрудники пожарной охраны и добровольцы на квадроциклах.

Связи с пострадавшими нет. Поиск продолжается.