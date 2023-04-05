На территории НПО «Зюраткуль» тепловоз сошел с рельсов

В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов на подъездных путях научно-производственного объединения «Зюраткуль». Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства схода.

Инцидент произошел четвертого апреля в 17 часов 50 минут. «При выполнении маневровых работ на подъездных путях НПО "Зюраткуль" произошел сход задней колесной пары тепловоза ЧМЭ3 Эксплуатационного локомотивного депо Златоуст», - пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.

Происшествие не повлияло на движение поездов по Южно-Уральской железной дороге.

«Железнодорожные пути (на территории НПО "Зюраткуль" – прим. ред.) не относятся к инфраструктуре ОАО "РЖД", - пояснили в пресс-службе ЮУЖД. - На движение поездов инцидент не повлиял».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Златоустовская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.