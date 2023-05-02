На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников

В Еманжелинском районе (Челябинская область) сегодня днем, второго мая, произошла жуткая авария, в которой погибла водитель 1982 года рождения.

Автомобилистка ехала по трассе Челябинск – Троицк за рулем легковушки ВАЗ-2114. В 14 часов 45 минут на 49-м километре дороги молодая женщина при неустановленных обстоятельствах влетела в автомобиль дорожной службы, стоявший на проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции, сотрудники которой устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.