На трассе М-5 в Ашинском районе произошло массовое ДТП с пострадавшим

В Ашинском районе Челябинской области сегодня, 28 января, около полудня на трассе М-5 столкнулись шесть транспортных средств, в том числе гиганты на колесах.

В результате столкновения травмы получил водитель автомобиля «Исудзу».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, массовое ДТП произошло на 1557-м километре автодороги Москва-Челябинск. Все шесть столкнувшихся машин двигались попутно, в сторону столицы.

В настоящее время на месте ДТП работают три экипажа ДПС, введено реверсивное движение. Обстоятельства массовой аварии уточняются.