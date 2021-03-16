Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн

В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца

В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО

На ЮУЖД 19 вагонов с углем сошли с путей

На ЮУЖД сошёл с рельс грузовой поезд

В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50

МЧС: Восстановительные работы на участке схода поезда ЮУЖД продлятся до вечера вторника

На ЮУЖД 19 вагонов с углем сошли с путей

На перегоне Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги утром 16 марта произошел сход 19 вагонов, груженых углем.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, пострадавших нет, угрозы для экологии – тоже. Движение на участке приостановлено.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб под председательством первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолия Краснощека.



Пассажиры поездов № 14 сообщением Москва – Челябинск и № 392 сообщением Москва – Челябинск доставлены в Челябинск междугородними автобусами.

Пассажирские поезда № 351 Приобье – Уфа, № 59 сообщением Новокузнецк – Кисловодск будут отправлены по обходному маршруту через станцию Карталы.



Пассажирские поезда №332 сообщением Уфа – Новый Уренгой и № 148 сообщением Астрахань – Нижневартовск будут отправлены по ветке Бердяуш – Михайловский завод в обход через Свердловскую железную дорогу.





Отменены пригородные поезда № 6056 сообщением Златоуст – Челябинск и № 6003 сообщением Челябинск – Златоуст.



Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).