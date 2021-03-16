На ЮУЖД сошёл с рельс грузовой поезд

Во вторник, 16 марта, ранним утром на двухпутном перегоне Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги произошел сход 19 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Пассажирские поезда отправлены в объезд, пригородные отменены.
Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, ЧП произошло в четыре утра 36 минут 16 марта. С рельс сошло по разным данным от 17 до 19 вагонов из 68 вагонов, входящих в состав поезда.
В ГУ МЧС уточнили, произошел отрыв с 26 по 68 вагон. На путях в обоих направлениях лежат 17 вагонов. Предварительная причина - сработка тормозной системы у грузового состава. Повреждены три опоры контактной сети и порядка 500 метров железнодорожного полотна.
В результате схода вагонов никто не пострадал. «Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет», - подчеркивают в ЮУЖД.
Движение на данном участке железной дороги приостановлено. Два пассажирских поезда «Москва – Челябинск» - № 14 и № 392 - будут отправлены в Златоуст, откуда пассажиров доставят в областной центр автобусами.
Пассажирские поезда № 351 Приобье – Уфа и № 59 сообщением Новокузнецк – Кисловодск будут отправлены в обход через станцию Карталы.
Пассажирские поезда №332 сообщением Уфа – Новый Уренгой и № 148 сообщением Астрахань – Нижневартовск будут отправлены по ветке Бердяуш – Михайловский завод в обход через Свердловскую железную дорогу.
Отменены пригородные поезда № 6056 сообщением Златоуст – Челябинск и № 6003 сообщением Челябинск – Златоуст.
ФОТО: ГУ МЧС по Челябинской области