Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн

В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца

В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО

На ЮУЖД 19 вагонов с углем сошли с путей

В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50

МЧС: Восстановительные работы на участке схода поезда ЮУЖД продлятся до вечера вторника

На ЮУЖД сошёл с рельс грузовой поезд

Во вторник, 16 марта, ранним утром на двухпутном перегоне Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги произошел сход 19 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Пассажирские поезда отправлены в объезд, пригородные отменены.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, ЧП произошло в четыре утра 36 минут 16 марта. С рельс сошло по разным данным от 17 до 19 вагонов из 68 вагонов, входящих в состав поезда.

В ГУ МЧС уточнили, произошел отрыв с 26 по 68 вагон. На путях в обоих направлениях лежат 17 вагонов. Предварительная причина - сработка тормозной системы у грузового состава. Повреждены три опоры контактной сети и порядка 500 метров железнодорожного полотна.

В результате схода вагонов никто не пострадал. «Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет», - подчеркивают в ЮУЖД.

Движение на данном участке железной дороги приостановлено. Два пассажирских поезда «Москва – Челябинск» - № 14 и № 392 - будут отправлены в Златоуст, откуда пассажиров доставят в областной центр автобусами.

Пассажирские поезда № 351 Приобье – Уфа и № 59 сообщением Новокузнецк – Кисловодск будут отправлены в обход через станцию Карталы.

Пассажирские поезда №332 сообщением Уфа – Новый Уренгой и № 148 сообщением Астрахань – Нижневартовск будут отправлены по ветке Бердяуш – Михайловский завод в обход через Свердловскую железную дорогу.

Отменены пригородные поезда № 6056 сообщением Златоуст – Челябинск и № 6003 сообщением Челябинск – Златоуст.

ФОТО: ГУ МЧС по Челябинской области