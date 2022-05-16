На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов

За январь-апрель 2022 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги дежурными по переездам зарегистрировано 56 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД- филиала РЖД, за указанный период на ЮУЖД произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП пострадал один человек.

В Челябинской области было зарегистрировано одно ДТП на перегоне Жукатау – Ункурда, где произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем.

Еще одно ДТП зафиксировано в Оренбургской области. На переезде Красногвардеец – Новоперелюбская произошло столкновение легкового автомобиля и состава со снегоуборочной техникой. В результате ДТП пострадал водитель автотранспортного средства, он был доставлен в больницу.

В Курганской области и на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Северо-Казахстанская область Республики Казахстан) с начала года дорожно-транспортных происшествий не было.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

На ЮЖУД напоминают, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.