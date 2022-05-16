16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
16.05.2022
Как Север-Алай дерево атаковал
16.05.2022
В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила
16.05.2022
По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки
16.05.2022
В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства
16.05.2022
На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
06.05.2022
В Челябинске открыли сезон на детской железной дороге
05.05.2022
Более 566 тысяч пассажиров отправились со станций ЮУЖД в апреле 2022 года
05.05.2022
«Поезд Победы» на паровой тяге прибудет в Челябинск шестого мая
04.05.2022
Участники и инвалиды войны смогут весь май бесплатно ездить в электричках
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022