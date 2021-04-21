На Южном Урале осужденных выводили на волю для работы в частных владениях

Бывшего исполняющего обязанности начальника ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Челябинской области подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он отдавал подчиненным приказы о выводе троих осужденных колонии-поселения для работы в частных владениях, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

«По данным следствия, в 2019 году подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о выводе троих осужденных колонии-поселения для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения», - рассказал Шишков.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УСБ ГУФСИН России по Челябинской области.

И.о.начальника тюрьмы подозревают по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.