На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки

В Миассе (Челябинская область) заведующий кафедры филиала вуза подозревается в получении взяток. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый получил взятки в сумме более 90 тысяч рублей от студентов за сдачу экзаменов по различным учебным дисциплинам без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.