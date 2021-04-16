На железной дороге в Бердяуше автогрейдер сбил монтера путей

В Челябинской области следователями выясняются обстоятельства травмирования на железной дороге монтера пути. Его сбил автогрейдер, который двигался задним ходом.

ЧП произошло 1877 километре третьего пикета перегона Бердяуш-Сулея Южно-Уральской железной дороги автотракторной техникой травмирован монтер Южно-Уральской дирекции по ремонту пути.

«Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что бригадой работников Южно-Уральской дирекции по ремонту пути производились работы по установке стрелочного перевода. При производстве работ 47-летний монтер пути был травмирован автогрейдером, который двигался задним ходом. В результате происшествия мужчина получил травму ноги», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления, а также сотрудников транспортной полиции. Сейчас проводится процессуальная проверка.