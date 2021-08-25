Начальник отряда колонии Магнитогорска брал деньги с осужденного

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда исправительной колонии №18 ГУФСИН России по Челябинской области, подозреваемого в получении взятки от осужденного.

По версии следствия, в период 2018-2020 годов подозреваемый получил взятку от осужденного в сумме более 300 тысяч рублей за создание облегченных условий содержания и оказание содействия в досрочном освобождении.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.