Начальник управления образования Троицкого района обвиняется в присвоении денег

Начальнику отдела бухгалтерского учета и начальнику управления по делам образования администрации Троицкого муниципального района (Челябинская область) предъявлено обвинение в присвоении денег.

По данным следствия, обвиняемые в течение нескольких лет получали от подчиненных деньги в виде части ранее выплаченных им премий, которые присваивали. Речь идет о 200 тысячах рублей. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

В региональном полицейском главке уточнили схему присвоение денег.

«Оперативники установили, что должностным лицом издавались приказы о поощрении руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений, а затем под предлогом приобретения товарно-материальных ценностей для развития системы образования требовали от них передать часть премий. Деньги перечислялись на банковский счет главного бухгалтера», - сказали в главке.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела устанавливается причастность обвиняемых к аналогичным преступным эпизодам.