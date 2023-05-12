Наркодилер из Челябинска, задержанный ФСБ, отправился в колонию

Сосновский районный суд (Челябинской области) вынес приговор в отношении жителя областного центра, который являлся участником организованной преступной группы, причастной к незаконному сбыту наркотических средств через тайниковые закладки с использованием ресурсов сети «Интернет».

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в ноябре 2022 года. При задержании у него изъято 1,7 килограмма мефедрона. При обыске в месте проживания наркодилера дополнительно обнаружены и изъяты различные синтетические наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.