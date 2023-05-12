12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
12.05.2023
С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов
12.05.2023
Челябинскую область «оккупировали» нелегальные кредиторы
12.05.2023
Наркодилер из Челябинска, задержанный ФСБ, отправился в колонию
12.05.2023
Начинается эксперимент: соки начнут маркировать
12.05.2023
Челябинцы могут бесплатно обследоваться на половые инфекции
Наркодилер из Челябинска, задержанный ФСБ, отправился в колонию
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023