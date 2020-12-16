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Найденный на свалке под Челябинском младенец родился мертвым

В Челябинской области судмедэксперты установили точную причину смерти новорожденной девочки, тело которой нашли в коробке на полигоне ТБО. Ребенок родился мертвым. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил прокурор Сосновского района Константин Семченко.

Вместе с тем, несмотря на то, что ребенок родился мертвым, прокурорская проверка будет продолжена. По словам Константина Семченко, необходимо понять причины и условия, толкнувшие мать на такой шаг.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение матери мертворожденной девочки.

Напомним, новорожденную мертвую девочку нашли 1 декабря около 15 часов на полигоне ТБО в Сосновском районе. Тело в полиэтиленовом пакете и обувной коробке обнаружил работник сортировочной ленты во время разбора поступившего мусора.

О найденном младенце сразу сообщили в правоохранительные органы. После чего следователи СК организовали доследственную проверку, которую взял на контроль руководитель следственного управления. Проверку также начала и прокуратура.