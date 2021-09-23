Ночной пожар в Челябинске унес жизнь мужчины

Сегодня, 23 сентября, ночью сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в частном доме на несколько хозяев. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни.

На центральный пункт пожарной связи в 03-22 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Электровозная.

«На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в одной из квартир. При тушении сотрудники МЧС обнаружили человека без признаков жизни. Им оказался хозяин жилья. Пожарным удалось достаточно быстро ликвидировать открытое горение и отстоять у огня две соседние квартиры, в одной из которых проживала женщина с ребенком. Мама успела самостоятельно, до прибытия пожарных, выйти сама и вывести своего ребенка в безопасную зону. Медицинская помощь им не понадобилась», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Со слов очевидцев, погибший мужчина курил и употреблял спиртные напитки. Такое сочетание нередко становится причиной происшествия, а ночное время суток минимизирует шансы на благополучный исход в подобных ситуациях.