ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Новой жертвой мошенников стал житель Копейска

Происшествия
Сегодня, 15:33
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Жители Челябинской области, несмотря на ежедневные предупреждения сотрудников полиции, продолжают покупаться на уловки аферистов. На этот раз жертвой известной схемы мошенничества «звонок от сотрудника службы безопасности банка» стал житель Копейска.

В дежурную часть полиции обратился копейчанин, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что необходимо защитить денежные средства от несанкционированного списания. Для этого ему посоветовали установить систему защиты и скачать на телефон определенную программу, что он и сделал, тем самым предоставил доступ мошенникам к своему счету. После чего, злоумышленники оформили на него онлайн-кредит на сумму более 800 тысяч рублей, из которых успели снять свыше 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление подозреваемого.

«Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и не поддаваться на уговоры неизвестных, касающиеся передачи или перевода денежных средств, а также ни в коем случае не сообщать данные своих банковских карт. Нельзя доверять сомнительным телефонным звонкам и следует незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции в очередной раз предостерегают, в случае если вам позвонили и представились сотрудниками банка, необходимо проверить информацию и перезвонить в организацию по телефону, указанному на вашей банковской карте. Также полицейские обращаются к южноуральцам -  проведите беседы со своими старшими по возрасту родственниками и знакомыми и поясните, как необходимо действовать, чтобы не пострадать от обмана.

В случае совершения в отношении вас подобного преступления, необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
17.04.19 11:39
Оборонное мошенничество
ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения на оборонном предприятии в Челябинске
Происшествия
11.02.19 12:05
Начальник Сыростанского теротдела, обвиняемый в мошенничестве, отправлен под домашний арест
Происшествия
10.01.19 15:25
Лишенная прав жительница Чебаркуля пыталась получить материнский капитал
Происшествия
10.09.18 17:24
Дело экс-главврача поликлиники Магнитогорска, обвиняемой в хищении пяти миллионов рублей, передано в суд
Вчера, 18:04
Житель Читы, находясь за решеткой, похитил у южноуральцев и хабаровчан почти миллион рублей
Вчера, 15:43
Экс-начальник управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области отправился в колонию
Вчера, 14:02
Суд, рассматривая иск экс-мэра Миасса о защите чести и достоинства, встал на сторону СК
Вчера, 12:33
Челябинец перевел лжеполицейскому один миллион рублей
Вчера, 11:22
В Челябинске будут судить ОПГ наркооптовиков
02.09.20 17:06
Прокуратура отстояла законность приговора педофилу из Еманжелинска
02.09.20 15:20
Фигурант по делу Тефтелева пытался, но не смог выйти из СИЗО
02.09.20 14:06
Ай да посылка: челябинец обнаружил в почтовой посылке булыжники вместо кроссовок
02.09.20 11:56
Чемпион России по смешанным единоборствам, организовавший в Магнитогорске ОПГ, отправился в колонию
02.09.20 11:33
С начала сезона охоты на птицу в Челябинской области уже выявлено 40 нарушений
Общество
Сегодня, 14:25
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 10:44
Гехт: Все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное – легитимны
Новости
Сегодня, 15:28
Происшествия
Прокуратура заставила собственников незаконного забора на Увильдах восстановить почву
Сегодня, 14:18
Происшествия
В Челябинске три железнодорожника осуждены за взятки
Сегодня, 14:12
Общество
В центре народного единства Челябинска школьникам рассказали, как не стать жертвой террориста
Сегодня, 13:41
Общество
На Таганае идет «туалетизация»
Сегодня, 12:56
Происшествия
Младенец пострадал в аварии в Челябинске
Материалы рубрики
Сегодня, 15:28
Происшествия
Прокуратура заставила собственников незаконного забора на Увильдах восстановить почву
Сегодня, 14:18
Происшествия
В Челябинске три железнодорожника осуждены за взятки
Сегодня, 12:56
Происшествия
Младенец пострадал в аварии в Челябинске
Сегодня, 10:48
Происшествия
Очередная челябинка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Вчера, 18:04
Происшествия
Житель Читы, находясь за решеткой, похитил у южноуральцев и хабаровчан почти миллион рублей
Теги
мошенничество
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика