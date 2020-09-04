Новой жертвой мошенников стал житель Копейска

Жители Челябинской области, несмотря на ежедневные предупреждения сотрудников полиции, продолжают покупаться на уловки аферистов. На этот раз жертвой известной схемы мошенничества «звонок от сотрудника службы безопасности банка» стал житель Копейска.

В дежурную часть полиции обратился копейчанин, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что необходимо защитить денежные средства от несанкционированного списания. Для этого ему посоветовали установить систему защиты и скачать на телефон определенную программу, что он и сделал, тем самым предоставил доступ мошенникам к своему счету. После чего, злоумышленники оформили на него онлайн-кредит на сумму более 800 тысяч рублей, из которых успели снять свыше 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление подозреваемого.

«Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и не поддаваться на уговоры неизвестных, касающиеся передачи или перевода денежных средств, а также ни в коем случае не сообщать данные своих банковских карт. Нельзя доверять сомнительным телефонным звонкам и следует незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции в очередной раз предостерегают, в случае если вам позвонили и представились сотрудниками банка, необходимо проверить информацию и перезвонить в организацию по телефону, указанному на вашей банковской карте. Также полицейские обращаются к южноуральцам - проведите беседы со своими старшими по возрасту родственниками и знакомыми и поясните, как необходимо действовать, чтобы не пострадать от обмана.

В случае совершения в отношении вас подобного преступления, необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.