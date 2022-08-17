17.08.2022
Обиделся, что пошла спать: челябинец облил сожительницу керосином и поджег
17.08.2022
«Ростелеком» обеспечил свыше 3,5 миллиона часов трансляций за время ЕГЭ
17.08.2022
«Сказ об Аркаиме» увидят аниматоры всего мира
17.08.2022
Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана
17.08.2022
Жители Урала считают, что работа плохо отражается на их здоровье
17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
Обиделся, что пошла спать: челябинец облил сожительницу керосином и поджег
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022