Обиделся, что пошла спать: челябинец облил сожительницу керосином и поджег

Челябинец осужден за причинение смертельных травм сожительнице. Обидевшись на вторую половину за то, что она пошла спать в новогоднюю ночь, мужчина облил ее керосином и поджег.

Установлено, что трагедия произошла в ночь с 31-го декабря на первое января 2020-го года. Пьяный житель Челябинска в ходе бытовой ссоры с сожительницей облил ей керосином ноги и диван, на котором она находилась, зажигалкой поджег напольное покрытие, что повлекло возгорание ковра, дивана и одежды потерпевшей. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате женщина получила термический ожог, от которого скончалась в больнице.

Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.