01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
01.12.2022
Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района
01.12.2022
В Ленинском района Челябинска засияла «Плодушка»
01.12.2022
Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
Стражей порядка подозревают в превышении должностных полномочий
13.12.2018
В Сосновском районе на трассе едва не замерзла женщина с двумя детьми
25.09.2017
В Челябинской области полицейские вытащили мужчину из загоревшегося дома
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022