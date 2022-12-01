Два полицейских из Челябинска отстранены от службы по подозрению в превышении должностных полномочий. Стражей порядка подозревают в том, что они склонили местную жительницу дать ложные показания, а затем привлекли ее к ответственности.

По предварительной информации, двое сотрудников одного из территориальных отделов полиции (ОП «Северо-Западный) в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», склонили жительницу Челябинска к даче ложных показаний, в результате чего горожанка была незаконно привлечена к ответственности.

«По фактам возможных противоправных деяний назначена служебная проверка. При подтверждении вины указанных лиц они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», - сообщили в региональном полицейском главке.

Руководители полицейских могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.