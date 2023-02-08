Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция

Обстоятельства массовой драки с участием подростков, которая произошла сегодня, восьмого февраля, около образовательного центра №5 в микрорайоне «Парковый» Челябинска, устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, одному из участников инцидента потребовалась помощь медиков.

В настоящее время стражи порядка находятся на месте происшествия. Чтобы выяснить объективную картину случившегося, правоохранители опрашивают очевидцев, устанавливают личности участников инцидента, взятого на контроль начальником регионального полицейского главка Михаилом Скоковым.

Проверку по факту произошедшего держит на контроле и прокуратура Челябинской области. Надзорное ведомство Курчатовского района проводит проверку, выясняя обстоятельства инцидента, в ходе которого несовершеннолетних избили неустановленные лица.

Исполняющий обязанности прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В мэрии Челябинска при этом сообщили, что все участники конфликта в «Парковом» установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов.

«Школы микрорайона работают в штатном режиме», - отметили в городской администрации.

Тем временем, челябинцы в социальных сетях возмущаются слабой, неэффективной охраной учебных заведений.

Сообщество «Нетипичный Челябинск» опубликовало видео с места событий – разборка между молодежью на фоне растерянности взрослых свидетелей происходящего, сотрудников учреждения, попала на камеры наблюдения. Один из участников конфликта, попавший на видео, размахивал предметом, похожим на пистолет.