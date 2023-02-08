08.02.2023
Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция
08.02.2023
Заповедник «Аркаим» ищет гидов на летний период
08.02.2023
Молодёжный театр приглашает на творческую встречу с режиссёром Артёмом Устиновым
08.02.2023
Зимняя «перепись» птиц и зверей в Челябинской области ведется ударными темпами
08.02.2023
ММК: научный подход к металлургии
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция
Проверку по факту инцидента с участием подростков проводит прокуратура
25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
16.10.2017
По факту массовой драки в центре Челябинске возбуждено уголовное дело
16.08.2017
Матч между юными хоккеистами из Челябинска и Красноярска закончился массовой дракой
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023