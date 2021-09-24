Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях

Сегодня, 24 сентября, суд Центрального района Челябинска признал, что при обыске у замминистра Белавкина не были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства.

Об этом агентству сообщила консультант суда Центрального района Челябинска Людмила Юсупова.

Нарушений уголовно-процессуального закона не было. Обыск, проведенный в квартире заместителя строительства региона Ивана Белавкина, расположенной по улице художника Русакова, признан законным.

Напомним, по версии следствия Белавкин в течение 2020-го - начала 2021-го годов получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности.

В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.