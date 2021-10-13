13.10.2021
Миасские депутаты увеличивают расходы на исполнение наказов избирателей
13.10.2021
Сборная России по водному поло выиграла групповой этап первенства мира
13.10.2021
В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности
13.10.2021
В Челябинской области ковид оборвал жизни более пяти тысяч южноуральцев
13.10.2021
В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»
13.10.2021
Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе
Один из руководящих сотрудников УралГУФКа стал фигурантом дела о взяточничестве
19.08.2021
Заведующего кафедрой УралГУФКа уличили во взяточничестве
24.02.2021
Бизнесмен из Омска, который передал взятку для ректора УралГУФК, остался на свободе
21.01.2021
Заведующего кафедрой УралГУФК отправили под домашний арест
21.01.2021
СК: заведующий кафедры УралГУФК взятки брал от студентов
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021