Один из руководящих сотрудников УралГУФКа стал фигурантом дела о взяточничестве

Начальник отдела Уральского государственного университета физической культуры (Челябинска) стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (часть третья статьи 290 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СКР по Челябинской области, в декабре прошлого года сотрудник УралГУФКа получил взятку в размере свыше ста тысяч рублей от директора коммерческой организации за подписание акта выполненных работ, которые по факту закончены не были.

Вину в совершении преступления подозреваемый признал.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании руководящему сотруднику вуза меры пресечения и предъявлении обвинения.

Факт получения взятки выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, осуществляющие оперативное сопровождение данного уголовного дела.